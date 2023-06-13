Для нормального функционирования организма стоит ограничить потребление красного и переработанного мяса. Такой совет дала врач-эндокринолог Полина Игнатьева, пишет Газета.Ru.
По словам доктора, эти продукты оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Врач рекомендовала для улучшения здоровья и лучшей работы организма включить в рацион больше зелени, фруктов, овощей, бобовых, морепродуктов и цельных злаков, так как в них содержится много витаминов и питательных веществ.
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