Эндокринолог Игнатьева назвала продукт, от которого стоит отказаться ради здоровья сердца

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для нормального функционирования организма стоит ограничить потребление красного и переработанного мяса. Такой совет дала врач-эндокринолог Полина Игнатьева, пишет Газета.Ru.

Фото: pixabay.com

По словам доктора, эти продукты оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Врач рекомендовала для улучшения здоровья и лучшей работы организма включить в рацион больше зелени, фруктов, овощей, бобовых, морепродуктов и цельных злаков, так как в них содержится много витаминов и питательных веществ.

Ранее врач-терапевт Максим Маскин объяснил, из-за чего у человека может внезапно остановиться сердце.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вредно или нет? Ученые рассказали, можно ли есть КРАСНОЕ МЯСО