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Терапевт Маскин объяснил, из-за чего у человека может внезапно остановиться сердце

Здоровье

Внезапная сердечная смерть может наступить в любом возрасте. Причём шансов спасти человека в такой ситуации немного, так как счёт идёт на минуты. О возможных причинах неожиданной остановки сердца рассказал врач-терапевт Максим Маскин сообщает Газета.Ru.

Терапевт Маскин объяснил, из-за чего у человека может внезапно остановиться сердце
Фото: REX/ Features

По словам специалиста, ВСС чаще всего наступает из-за желудочковых нарушений ритма, при которых миокард начинает резко хаотично сокращаться, что может привести к остановке сердца.

Также к ВСС могут привести гипертрофия миокарда левого желудочка или утолщение сердечной стенки, сахарный диабет, артериальная гипертензия и высокий уровень холестерина в крови. Есть случаи ВСС у курильщиков и пациентов с избыточным весом, добавил доктор.

К внезапной сердечной смерти иногда может привести сильный удар в грудь, например, во время драки, спортивных занятий. От одного до трёх здоровых молодых спортсменов из 100 тысяч внезапно умирают во время тренировки, заключил собеседник издания.

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Остановка сердца. Причины
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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