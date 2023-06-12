Терапевт Маскин объяснил, из-за чего у человека может внезапно остановиться сердце

Внезапная сердечная смерть может наступить в любом возрасте. Причём шансов спасти человека в такой ситуации немного, так как счёт идёт на минуты. О возможных причинах неожиданной остановки сердца рассказал врач-терапевт Максим Маскин сообщает Газета.Ru.

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По словам специалиста, ВСС чаще всего наступает из-за желудочковых нарушений ритма, при которых миокард начинает резко хаотично сокращаться, что может привести к остановке сердца.

Также к ВСС могут привести гипертрофия миокарда левого желудочка или утолщение сердечной стенки, сахарный диабет, артериальная гипертензия и высокий уровень холестерина в крови. Есть случаи ВСС у курильщиков и пациентов с избыточным весом, добавил доктор.

К внезапной сердечной смерти иногда может привести сильный удар в грудь, например, во время драки, спортивных занятий. От одного до трёх здоровых молодых спортсменов из 100 тысяч внезапно умирают во время тренировки, заключил собеседник издания.

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Остановка сердца. Причины