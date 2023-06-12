ОСН: гражданам РФ перечислили способы быстро снять похмелье летом 2023 года

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Праздничные дни часто заканчиваются неприятными последствиями в виде похмелья, справиться с которым может быть трудно. Общественная Служба Новостей (ОСН) выяснила, как быстро облегчить это состояние летом 2023 года.

Фото: pixabay.com

Вода

Употребление алкоголя часто приводит к обезвоживанию, а потеря жидкости вызывает головокружение, головную боль и сухость во рту. В результате мы страдаем от этих симптомов на следующее утро. Для того чтобы быстрее вернуться к нормальному состоянию, необходимо пить много чистой воды. Добавление сахара, лимона или мёда в жидкость также поможет восстановить уровень электролитов и смягчить симптомы похмелья.

Душ и отдых

После возвращения домой наилучшим решением будет принять сорбенты, душ и хорошо выспаться.

Народные рецепты

Считается, что некоторые продукты и напитки могут помочь справиться с похмельем, такие как куриный бульон, цитрусовые, огуречный рассол, травяной и зелёный чаи. Они успокаивают нервную систему и способствуют быстрому засыпанию.

Медицинские препараты от похмелья

Они также могут быть полезны. Сорбенты, такие как "Смекта" или "Полисорб", отлично поглощают токсины в желудке и кишечнике, выводя их естественным образом из организма. Витамины группы B и препараты, содержащие янтарную кислоту (при отсутствии язвенной болезни), также могут быть эффективны. Важно помнить, что лекарства не следует принимать одновременно. Между приёмом таблеток должно пройти 1,5-2 часа.

Нельзя пытаться "опохмелиться", полагаясь на то, что небольшая доза алкоголя поможет справиться с данным состоянием. Это только усугубит проблему. Вначале может показаться, что стало легче, но через некоторое время состояние ухудшится из-за дисбаланса воды и солей.

Чтобы предотвратить похмелье, рекомендуется не употреблять алкоголь на голодный желудок, избегать напитки красного цвета (например, выбирать белое вино вместо красного), перед сном выпивать стакан воды для снижения обезвоживания.

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Похмелье. Как бороться?