Гастроэнтеролог Ужевко посоветовала выпускать из минералки пузырьки газа, если пить её с похмелья

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто люди, злоупотребившие накануне алкоголем, борются с похмельным синдромом с помощью минеральной воды, но делают это неправильно, рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко.

Фото: https://oir.mobi/

Использовать стоит только столовую минеральную воду средней минерализации. Лечебная вода, содержащая большое количество микроэлементов, применяется исключительно по назначению врача, так как может менять микрофлору кишечника.

Похмелье является одним из видов отравления, в процессе которого нарушается водно-солевой баланс, для восстановления которого как раз и подойдёт столовая минералка.

"При этом из минералки лучше выпустить пузырьки и пить по полстакана три раза в день", — предупредила медик в интервью изданию Газета.Ru.

Но такой способ "лечения", подчеркнула Ужевко, не подойдёт людям с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта.

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