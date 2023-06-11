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Кардиолог рассказала, о каких серьёзных заболеваниях свидетельствует одышка

1:03
Здоровье

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, симптомами каких болезней является одышка.

Кардиолог рассказала, о каких серьёзных заболеваниях свидетельствует одышка
Фото: img.redbull. com/images/q_auto,f_auto/redbullcom/2018/04/06/a96cd136-f0b2-451b-9faa-735c491ce460/breathing-sport

Медик рассказала, что самой опасной причиной для одышки является хроническая сердечная недостаточность. Она отметила, что сердечную недостаточность вызывают инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца.

"Вторая важная причина одышки — это снижение уровня гемоглобина (анемия). Она может возникать при хронических острых кровопотерях, при хронических воспалительных процессах в организме, как инфекционного, так и аутоиммунного характера. Она может быть при онкологии и при недостаточности питания, например при недостаточности железа", — рассказала Кореневич.

Кардиолог объяснила, что одышка является также симптомом нарушения функции щитовидной железы.

Ранее кардиолог Диана Новикова назвала симптомы, при которых нужно срочно бежать к кардиологу.

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Одышка - причины нехватки воздуха и симптомами каких болезней может быть
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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