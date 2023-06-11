Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, симптомами каких болезней является одышка.
Медик рассказала, что самой опасной причиной для одышки является хроническая сердечная недостаточность. Она отметила, что сердечную недостаточность вызывают инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца.
"Вторая важная причина одышки — это снижение уровня гемоглобина (анемия). Она может возникать при хронических острых кровопотерях, при хронических воспалительных процессах в организме, как инфекционного, так и аутоиммунного характера. Она может быть при онкологии и при недостаточности питания, например при недостаточности железа", — рассказала Кореневич.
Кардиолог объяснила, что одышка является также симптомом нарушения функции щитовидной железы.
Ранее кардиолог Диана Новикова назвала симптомы, при которых нужно срочно бежать к кардиологу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.