Кардиолог назвала недомогания, которые говорят о приближении сосудистой катастрофы

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Диана Новикова перечислила симптомы, при которых нужно срочно бежать к кардиологу.

Фото: Fotodom.ru

Насторожить, по словам медика, должна одышка при небольшой физической нагрузке или в состоянии покоя.

Нехорошим признаком является дискомфорт за грудиной, который проявляется при нагрузке или волнении.

"Перебои в работе сердца (сердце замирает, кувыркается), приступы ритмичного и неритмичного ("как заячий хвостик") сердцебиения, обмороки, храп, остановки дыхания во сне, дневная сонливость, отеки нижних конечностей", — привела кардиолог тревожные симптомы в своём микроблоге.

Она отметила, что ухудшение памяти и быстрая утомляемость также могут свидетельствовать о проблемах с работой сердца, что чревато такими сосудистыми катастрофами, как инфаркт миокарда.

Ранее кардиолог Герман Гандельман рассказал о заболеваниях, которые сопровождаются одышкой.

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