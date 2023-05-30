Кардиолог Гандельман рассказал о заболеваниях, которые сопровождаются одышкой

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Герман Гандельман проинформировал, какие заболевания могут сопровождаться одышкой.

Фото: flickr. com

По словам эксперта, одышка может быть постоянной спутницей человека, усиливаясь во время физических нагрузок, например, при подъёме в горку или по лестнице.

Хуже, когда одышка начинает мучить и ночью, настолько, что человек перестаёт нормально спать лёжа, а для того, чтобы заснуть, ему приходится делать это в сидячем положении, подложив под себя много подушек.

"Эта одышка называется сердечной одышкой, признаком сердечной недостаточности. Когда одышка усугубляется в горизонтальном положении, это называется сердечная астма, или застой крови в легких", — рассказал Гандельман в программе "Жить здорово!".

Если вас мучают такие симптомы, нужно скорее проконсультироваться с врачом-кардиологом. Такая одышка может указывать на сбои в работе сердца, которое больше не в состоянии справляться со своими обязанностями и перекачивать отмеренный ему объём крови.

Если одышка возникает, когда человек лежит, значит, что кровь задерживается в его лёгких. В этом случае нужно также как можно скорее обратиться к врачу.

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