Кардиолог Гандельман: отёки ног и одышка могут говорить о слабом сердце

Боли в сердце не всегда являются единственными симптомами проблем с этим органом. К неочевидным признакам можно отнести одышку и отёки в ногах.

У больного сердца существуют очевидные и неочевидные признаки. К первым относятся боли и ощущения стеснения в грудной клетке, а также быстрая усталость после выполнения несложных физических действий и синюшность кожных покровов. А вот к неочевидным можно отнести, к примеру, отёки ног и одышку, как рассказал в программе Елены Малышевой "Жить здорово!" на Первом канале кардиолог Герман Гандельман.

"Когда сердце работает плохо, кровь застаивается и уходит глубоко в ноги, поэтому они отекают, — подчеркивает доктор Гандельман. — Эхокардиография — ключевое обследование, которое мы делаем в первую очередь в таких случаях".

Вот почему так важно при наличии отеков в ногах пройти обследование у кардиолога. УЗИ сердца поможет определиться с дальнейшей терапией, поскольку сердечно-сосудистые заболевания лучше лечить на начальной стадии и не запускать их.

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