Профессор Яковлев: свиной грипп даёт осложнения на дыхательную функцию и сердце

Вирус H1N1, который в народе назвали "свиным гриппом", нередко приводит к опасным осложнениям. Об этом заявил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев.

По его словам, молодым и здоровым людям можно лечиться от свиного гриппа в домашних условиях, используя народные средства, жаропонижающие лекарства и обильное питьё. Однако в случае ухудшения состояния всё равно придётся обратиться в больницу, пояснил специалист.

Он также подчеркнул: пожилым людям, пациентам с хроническими болезнями нужно сразу же идти на приём в медучреждение при появлении первых признаков свиного гриппа.

"Этот грипп может давать очень серьёзные осложнения на дыхательную, сердечную функции", — указал эксперт в интервью "Аргументам и Фактам".

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что симптомы свиного гриппа зачастую проявляются уже спустя несколько часов после заражения.

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