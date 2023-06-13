Диетолог Евгения Пегова дала описание полезного завтрака, сообщает "Подмосковье сегодня".
Завтрак должен быть полноценным приемом пищи, богатым питательными веществами. В то же время, считает специалист, завтрак в виде чашки кофе и бутерброда может неблагоприятно сказаться на организме и здоровье.
Во время первого приема пищи важно восполнить запасы клетчатки. Богаты ею
овсяная каша,
фрукты,
овощи
и злаки.
Врачи также рекомендуют выпивать стакан теплой воды перед завтраком.
В качестве завтрака отлично подойдут яйца в сочетании с зерновым хлебом, овощами и зеленью.
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