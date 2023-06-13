Диетолог Пегова:один бутерброд и кофе на завтрак погубят организм

Диетолог Евгения Пегова дала описание полезного завтрака, сообщает "Подмосковье сегодня".

Фото: pixabay.com

Завтрак должен быть полноценным приемом пищи, богатым питательными веществами. В то же время, считает специалист, завтрак в виде чашки кофе и бутерброда может неблагоприятно сказаться на организме и здоровье.

Во время первого приема пищи важно восполнить запасы клетчатки. Богаты ею

овсяная каша,

фрукты,

овощи

и злаки.

Врачи также рекомендуют выпивать стакан теплой воды перед завтраком.

В качестве завтрака отлично подойдут яйца в сочетании с зерновым хлебом, овощами и зеленью.

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