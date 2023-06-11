Диетолог Сорокина назвала продукты, высасывающие здоровье из людей

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Марина Сорокина указала на продукты, которые, вместо того чтобы питать организм полезными веществами, лишь высасывают из людей здоровье и жизненные силы. Специалист рекомендует снизить их потребление или полностью исключить из рациона, сообщает портал "Кубанские новости".

Фото: lh3.googleusercontent. com/j4fhOmttQU-vCftF_0iZcbbNfIqEV2TaUD28Cg6kLTJkGpU4vlpCNYs2bYSbTIcFhQL1zL4VVkh9IhvjXP-Lc8W0rlmS2RDsm2qHsN966SGMOZXN22H4uTZ-d2_KGtKX-OUDUZ_c

Энергетические напитки и газировка

Эти напитки, популярные среди молодежи, содержат множество вредных химических веществ. Они вызывают проблемы с пищеварением, сердцем и щитовидной железой. Употребление этих напитков может приводить к нарушениям сна, частым изменениям настроения и непокойному поведению.

Кофе

Кофе полезен только в умеренных количествах. Однако, по словам Сорокиной, если вы пьете более двух чашек кофе в день, то можете столкнуться с побочными эффектами, такими как раздражительность, повышенная эмоциональная возбудимость и учащенное сердцебиение.

Полуфабрикаты

Рекомендуется не употреблять их чаще, чем два раза в неделю. В полуфабрикатах содержится много добавок, сахара, соли и калорий, что повышает риск развития депрессии и бессонницы.

Покупные фруктовые соки

В покупных фруктовых соках нет натуральных фруктов, а значит, они приносят минимальную пользу для здоровья. Они содержат избыток сахара, красителей и усилителей вкуса. Покупные соки могут способствовать набору веса и возникновению депрессии.

Соусы

Готовые соусы содержат большое количество сахара, который может вызывать резкие перепады настроения. Лучше приготавливать соусы самостоятельно летом.

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