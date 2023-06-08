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Врач-эндокринолог рассказала, какие сладости можно употреблять больному сахарным диабетом

0:58
Здоровье

Врач гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Елена Андреева в беседе с Pravda.Ru рассказала, нужно ли больному сахарным диабетом полностью отказываться от сладкого. 

Врач-эндокринолог рассказала, какие сладости можно употреблять больному сахарным диабетом
Фото: архив

Андреева объяснила, что далеко не все продукты, которые продаются с маркировкой "для диабетиков", допустимо употреблять при сахарном диабете.

"На самом деле, должна быть хорошая консультация эндокринолога, который расскажет, какие из этих сладостей реально можно использовать", — объяснила эксперт.

Она отметила, что следует выбирать продукты, в которых вместо сахара содержится сахарозаменитель.

"Надо смотреть, какой уровень компенсации сахара у этих больных и дальше тогда решать с каждым индивидуально", — рассказала медик.

Ранее эндокринолог Ники Кей объяснила, что сильная тяга к сладкому может говорить о серьёзной проблеме.

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Сахарный диабет. Как есть сладкое, чтобы не повышался сахар крови? Диета при диабете.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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