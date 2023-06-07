Эндокринолог Ники Кей: сильная тяга к сладостям может говорить о серьёзной проблеме

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Довольно часто люди испытывают непреодолимое желание срочно есть что-то сладкое. По словам британского эндокринолога Ники Кей, неконтролируемая тяга к сладостям может говорить о серьёзной проблеме: организм пытается бороться со стрессом.

Фото: архив

Из-за чрезмерного образования кортизола во время стрессовых ситуаций иммунная система не справляется с нагрузкой и требует дополнительный источник энергии — шоколад, конфеты или сладкие напитки, указал врач.

Однако главная проблема состоит в том, что резкое употребление большого количества сладостей может спровоцировать скачок уровня сахара в крови и привести к диабету. Более того, шоколад содержит в себе фенилэтиламин, поэтому человеку сложно остановиться на небольшом кусочке лакомства, так как его можно приравнять к настоящему наркотику.

Доктор рекомендует заменить сладости на 15-минутную прогулку бодрым шагом: во время физической активности организм вырабатывает эндорфины, действующие на мозг как наркотик, то есть как шоколад, отмечается в материале Daily Mail.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.