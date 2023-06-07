Гастрономъ: Почему какао полезней кофе

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какао — это отличная альтернатива кофе, богатого кофеином, от которого многие пытаются избавиться.

Фото: pixabay.com

Напиток содержит меньшее количество кофеина по сравнению с кофе, но при этом обладает множеством других полезных веществ, отсутствующих в кофе, сообщает "Гастрономъ".

Какао содержит полезные вещества, которые

нормализуют работу мозга,

улучшают память

и очищают кровь от вредного холестерина.

Этот напиток также способствует повышению настроения, незначительному улучшению памяти и повышению концентрации внимания. Кроме того, он помогает предотвратить развитие рака, инсульта, диабета и появление морщин.

Какао содержит важные элементы, которые помогают балансировать эффект кофеина, например, магний. Он способствует сбалансированности гормонов и настроения, обеспечивая высокий уровень энергии. Кроме того, бобы какао содержат больше кальция, чем коровье молоко.

В целом, у какао есть множество приятных преимуществ. Врачи только рекомендуют ограничить количество сахара в напитке, поскольку его избыток повышает риск таких заболеваний, как

диабет,

сердечно-сосудистые заболевания

и деменция.

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