Какао — это отличная альтернатива кофе, богатого кофеином, от которого многие пытаются избавиться.
Напиток содержит меньшее количество кофеина по сравнению с кофе, но при этом обладает множеством других полезных веществ, отсутствующих в кофе, сообщает "Гастрономъ".
Какао содержит полезные вещества, которые
Этот напиток также способствует повышению настроения, незначительному улучшению памяти и повышению концентрации внимания. Кроме того, он помогает предотвратить развитие рака, инсульта, диабета и появление морщин.
Какао содержит важные элементы, которые помогают балансировать эффект кофеина, например, магний. Он способствует сбалансированности гормонов и настроения, обеспечивая высокий уровень энергии. Кроме того, бобы какао содержат больше кальция, чем коровье молоко.
В целом, у какао есть множество приятных преимуществ. Врачи только рекомендуют ограничить количество сахара в напитке, поскольку его избыток повышает риск таких заболеваний, как
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