Диетолог Галь назвала три блюда, которые вредно есть горячими

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые блюда, все привыкли есть горячими, но лучше этого не делать, а подождать, пока они остынут. Об этом рассказала диетолог из немецкого общества питания Антье Галь, пишет Focus.

Фото: архив

Специалист посоветовала дать остыть картофелю, рису и макаронным изделиям, перед тем как начать их употреблять. Причины для этого три, отметила эксперт по питанию.

"Это оказывает положительное влияние на состояние кишечной флоры, не повышает уровень сахара и даже помогает сбросить лишние килограммы", — объяснила диетолог.

Ранее терапевт рассказала, какие продукты необходимо убрать из рациона, чтобы уменьшить неприятные ощущения при обострении гастрита.

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