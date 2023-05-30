Терапевт Чернышова назвала продукты, которые нужно исключить из рациона при обострении гастрита

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие продукты необходимо убрать из рациона, чтобы уменьшить неприятные ощущения при обострении гастрита.

Фото: the-challenger.ru

По словам специалиста, важно правильно подобрать питание, так как воспаленная слизистая оболочка желудка очень чувствительна к разным раздражителям.

Доктор посоветовала исключить солёное, жирное, острое, жареное, перчёное, маринованное в уксусе и специи.

Кроме того, важно соблюдать правильную температуру пищи и консистенцию. Не рекомендуется есть сильно холодную или горячую еду, она должна быть тёплой, а также в измельчённом состоянии, добавила Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой".

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