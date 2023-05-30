Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие продукты необходимо убрать из рациона, чтобы уменьшить неприятные ощущения при обострении гастрита.
По словам специалиста, важно правильно подобрать питание, так как воспаленная слизистая оболочка желудка очень чувствительна к разным раздражителям.
Доктор посоветовала исключить солёное, жирное, острое, жареное, перчёное, маринованное в уксусе и специи.
Кроме того, важно соблюдать правильную температуру пищи и консистенцию. Не рекомендуется есть сильно холодную или горячую еду, она должна быть тёплой, а также в измельчённом состоянии, добавила Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой".
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