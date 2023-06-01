Baijiahao: США жёстко поплатились за попытку унижения России в ВОЗ

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соединённые Штаты столкнулись с неожиданным последствиями, попытавшись публично унизить Россию во время очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: rspp.ru

На днях в Швейцарии завершилась 76-ая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. США не упустили шанса попытаться навязать участникам мероприятия резолюцию, направленную против России, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

По расчёту американцев, подавляющее большинство членов Всемирной организации здравоохранения (которая и проводит эти ассамблеи) одобрят документ, в котором на Россию возлагалась ответственность за проблемы Украины в сфере медицинского обслуживания населения.

Однако произошло то, чего в Вашингтоне не ожидали. Резолюцию поддержали 80 из 194 стран-членов ВОЗ. Данный результат даже при очень большом желании сложно назвать триумфом США.

Но это была не единственная проблема, с которой столкнулась американская делегация. Представитель США в своём выступлении поддержал решение Японии сбрасывать в океан сточные воды, которые образовались после аварии на АЭС "Фукусима".

И нарвался на гневную отповедь китайского представителя. Который поинтересовался, что если эта вода прошла очистку и её даже можно пить, то тогда зачем же сбрасывать её в океан? И не пытается ли Япония просто сэкономить, поскольку очистка такой воды дело весьма затратное.

"США поплатились за свои провокации. Попытка изолировать Россию была сорвана, также не увенчалась успехом операция по поддержке Японии", — говорится в материале, опубликованном на платформе Baijiahao.

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