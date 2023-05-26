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Аналитик Разуваев предрёк сильное изменение глобальной экономики в случае новой пандемии

1:11
Экономика

Глобальная экономика столкнётся с серьёзными изменениями в случае появления новой пандемии. Об этом заявил экономист, инвестиционный аналитик Александр Разуваев.

Аналитик Разуваев предрёк сильное изменение глобальной экономики в случае новой пандемии
Фото: aier.org

По его мнению, для российской экономики пандемия станет двойной угрозой из-за грядущей рецессии и вероятного обрушения стоимости нефти. Он добавил, что при таком сценарии России придётся выделять больше средств на систему здравоохранения. Как напомнил эксперт, Запад заморозил половину резервов Банка РФ, поэтому ситуация, скорее всего, будет сложной.

"Новая пандемия однозначно сильно изменит глобальную экономику. Мир окончательно уйдёт в онлайн", — подчеркнул Разуваев в статье для ФАН.

Он также спрогнозировал падение спроса на коммерческую недвижимость и снижение ставок ЦБ.

Экономист считает, что в случае новой пандемии Штаты и ЕС начнут "покрывать" дефицит бюджета с помощью печатного станка, как это было во время распространения коронавируса. Доллар и евро окажутся под сильным инфляционным давлением, уточнил эксперт.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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