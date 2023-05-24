Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления нового смертоносного штамма COVID-19

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил мир о сохранении угрозы появления чрезвычайно опасного нового штамма коронавируса. По его словам, завершение пандемии не означает, что глобальная мировая угроза отступила.

Фото: gorzavod.ru

Речь идёт о более агрессивном штамме SARS-CoV-2, который приведёт к резкому всплеску заболеваемости в мире.

"Есть угроза появления нового патогена с ещё более смертоносным потенциалом, — заявил глава ВОЗ на выступлении в Женеве. — Завершение COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации в здравоохранении не означает прекращения глобальной угрозы".

Гебрейесус призвал страны не забывать об угрозе новой вспышки коронавируса и предпринять "решительные меры" для предотвращения инцидента.

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