Врач Зухра Павлова назвала способы, помогающие сбросить напряжение

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Зухра Павлова дала россиянам несколько рекомендаций по поводу того, как можно снизить уровень стресса в случаях, когда негативные эмоции переполняют и грозят вырваться наружу.

Фото: pixabay. com

Эксперт считает, что в стрессовой ситуации может помочь питьё воды.

"Когда эмоции переполняют вас, пейте воду большими глотками. Это помогает блокировать сигнал, который приводит к выработке гормона стресса кортизола", — написала Павлова в своём Telegram-канале.

Если нервы на пределе, можно и даже нужно иногда дать волю слезам. Павлова заверила, что вместе со слезами человек избавляется от гормонов стресса.

Еще один проверенный способ снять нервное напряжение — физическая активность. Врач посоветовала в самые стрессовые моменты отправляться на длительную прогулку, во время которой все негативные мысли постепенно уходят. Если нет времени или возможности погулять, можно сделать отжимания или приседания, добавила Зухра Павлова.

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