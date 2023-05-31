Врач Зухра Павлова дала россиянам несколько рекомендаций по поводу того, как можно снизить уровень стресса в случаях, когда негативные эмоции переполняют и грозят вырваться наружу.
Эксперт считает, что в стрессовой ситуации может помочь питьё воды.
"Когда эмоции переполняют вас, пейте воду большими глотками. Это помогает блокировать сигнал, который приводит к выработке гормона стресса кортизола", — написала Павлова в своём Telegram-канале.
Если нервы на пределе, можно и даже нужно иногда дать волю слезам. Павлова заверила, что вместе со слезами человек избавляется от гормонов стресса.
Еще один проверенный способ снять нервное напряжение — физическая активность. Врач посоветовала в самые стрессовые моменты отправляться на длительную прогулку, во время которой все негативные мысли постепенно уходят. Если нет времени или возможности погулять, можно сделать отжимания или приседания, добавила Зухра Павлова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.