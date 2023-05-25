Высокий уровень тревожности является распространённой проблемой среди жителей больших городов. В борьбе со стрессом могут помочь три продукта, богатые витамином B12, сообщают "Кубанские новости".
По словам диетолога Марины Сорокиной, основными источниками витамина B12 являются птичье мясо, свинина, говядина, рыба и молочные продукты. При этом взрослому организму достаточно всего трёх микрограммов этого витамина. Рекомендуется включить в рацион следующие продукты:
Однако специалист добавила, что продукты растительного происхождения не содержат этого витамина. Поэтому вегетарианцам рекомендуется принимать синтезированный B12.
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Врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила три источника несжигаемого жира, которые часто встречаются в рационе россиян.