Диетолог назвала три продукта, которые помогут в борьбе со стрессом

Высокий уровень тревожности является распространённой проблемой среди жителей больших городов. В борьбе со стрессом могут помочь три продукта, богатые витамином B12, сообщают "Кубанские новости".

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По словам диетолога Марины Сорокиной, основными источниками витамина B12 являются птичье мясо, свинина, говядина, рыба и молочные продукты. При этом взрослому организму достаточно всего трёх микрограммов этого витамина. Рекомендуется включить в рацион следующие продукты:

Печень . Говяжья содержит 70 микрограмм B12 на 100 г, утиная - 54 микрограмма, свиная - 30 микрограмм, индюшачья - 28 микрограмм, куриная печень - 16,5 микрограммов.

. Говяжья содержит 70 микрограмм B12 на 100 г, утиная - 54 микрограмма, свиная - 30 микрограмм, индюшачья - 28 микрограмм, куриная печень - 16,5 микрограммов. Морепродукты . Они богаты не только витамином B12, но и витаминами А, В, С, D, а также минералами, такими как магний, кальций, фосфор, цинк, железо и йод.

. Они богаты не только витамином B12, но и витаминами А, В, С, D, а также минералами, такими как магний, кальций, фосфор, цинк, железо и йод. Скумбрия. В 100 г запечённой скумбрии содержится 19 микрограмм витамина B12.

Однако специалист добавила, что продукты растительного происхождения не содержат этого витамина. Поэтому вегетарианцам рекомендуется принимать синтезированный B12.

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