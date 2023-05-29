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Жительница Британии похудела на 21 килограмм и избавилась от сахарного диабета

1:19
Здоровье

Жительнице Британии Джейн Грант удалось избавиться от сахарного диабета после того, как она похудела на 21 кг. Информация об этом появилась на портале Kent Live.

Жительница Британии похудела на 21 килограмм и избавилась от сахарного диабета
Фото: pxhere. com

По словам женщины, она набрала лишний вес во время пандемии коронавируса, питаясь в основном едой навынос, чипсами, бургерами и пиццей.

"Я чувствовала себя ужасно. Я была вялой и совсем не успевала за своей девятилетней дочерью. Я не принимала участия в семейных мероприятиях, мне казалось, что моя жизнь лишена смысла. Я постоянно думала о еде и поддавалась соблазнам", — рассказала Грант.

В итоге из-за нездорового питания и постоянного стресса британка "заработала" себе диабет второго типа. Врачи порекомендовали ей пересмотреть свой рацион и похудеть.

Грант исключила из своего рациона высококалорийную и жирную еду, отдавая предпочтение постному мясу и овощам. Также женщина дополняла своё питание сбалансированными коктейлями.

В результате спустя три месяца британка избавилась от 21 кг лишнего веса, а сданный ею анализ крови показал, что сахарный диабет находится в стадии ремиссии.

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Лечение сахарного диабета. Интервью с врачом-эндокринологом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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