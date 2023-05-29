Жительница Британии похудела на 21 килограмм и избавилась от сахарного диабета

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жительнице Британии Джейн Грант удалось избавиться от сахарного диабета после того, как она похудела на 21 кг. Информация об этом появилась на портале Kent Live.

Фото: pxhere. com

По словам женщины, она набрала лишний вес во время пандемии коронавируса, питаясь в основном едой навынос, чипсами, бургерами и пиццей.

"Я чувствовала себя ужасно. Я была вялой и совсем не успевала за своей девятилетней дочерью. Я не принимала участия в семейных мероприятиях, мне казалось, что моя жизнь лишена смысла. Я постоянно думала о еде и поддавалась соблазнам", — рассказала Грант.

В итоге из-за нездорового питания и постоянного стресса британка "заработала" себе диабет второго типа. Врачи порекомендовали ей пересмотреть свой рацион и похудеть.

Грант исключила из своего рациона высококалорийную и жирную еду, отдавая предпочтение постному мясу и овощам. Также женщина дополняла своё питание сбалансированными коктейлями.

В результате спустя три месяца британка избавилась от 21 кг лишнего веса, а сданный ею анализ крови показал, что сахарный диабет находится в стадии ремиссии.

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