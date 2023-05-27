Эксперт: любителям пива уже к 30 годам грозят рак, диабет и бесплодие

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россияне ежегодно употребляют более восьми миллиардов литров пива, но излишняя любовь к пенному напитку грозит смертельными заболеваниями, заявил врач-хирург Александр Умнов.

Фото: Fotodom.ru/DP

Многие считают пиво "ненастоящим" алкогольным напитком, а потому начинают употреблять его ещё в юношеском возрасте, отметил эксперт. К 30 годам такие люди становится пивными алкоголиками с сопутствующими психологической и физической зависимостями от напитка.

Ежедневная доза более 800 миллилитров пива для мужчин и 500 миллилитров для женщин повышает риск сахарного диабета второго типа и грозит проблемами с выработкой половых гормонов, предупредил медик.

"У женщин в два раза повышается вероятность рака половых органов и молочных желёз. Женщина не может забеременеть, а если же беременность всё-таки наступает, то высока вероятность выкидыша", — рассказал Умнов в интервью Общественной Службе Новостей.

У представителей сильного пола могут увеличиваться грудные железы, перечислил специалист, снижаться либидо и репродуктивная функция.

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