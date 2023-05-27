Анастасия Семёнова, заместитель директора по научной работе ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН и профессор, утверждает, что полное отсутствие потребления соли может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
"Натрий играет важную роль в транспорте различных веществ через клеточные мембраны, передаче нервных импульсов, регуляции кровяного давления и мышечном сокращении. Вспомним исторические события, связанные с бунтами против соли. Это связано с тем, что люди страдали от серьёзных заболеваний", — передает слова профессора портал "Кубанские новости".
Однако это не означает, что соль следует употреблять без ограничений. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекомендуемая ежедневная норма соли составляет всего 10-12 граммов. Однако большинство россиян регулярно превышает этот "лимит" в 2-3 раза. Избыточное потребление натрия, содержащегося в соли, может привести к развитию сердечно-сосудистых проблем.
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