Врач: полный отказ от соли чреват серьёзными проблемами со здоровьем

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Анастасия Семёнова, заместитель директора по научной работе ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН и профессор, утверждает, что полное отсутствие потребления соли может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Фото: naked-science.ru

"Натрий играет важную роль в транспорте различных веществ через клеточные мембраны, передаче нервных импульсов, регуляции кровяного давления и мышечном сокращении. Вспомним исторические события, связанные с бунтами против соли. Это связано с тем, что люди страдали от серьёзных заболеваний", — передает слова профессора портал "Кубанские новости".

Однако это не означает, что соль следует употреблять без ограничений. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекомендуемая ежедневная норма соли составляет всего 10-12 граммов. Однако большинство россиян регулярно превышает этот "лимит" в 2-3 раза. Избыточное потребление натрия, содержащегося в соли, может привести к развитию сердечно-сосудистых проблем.

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