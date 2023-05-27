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Диетолог рекомендовал здоровый перекус для здоровья пожилых людей

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Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург поделился информацией о здоровом перекусе, который особенно полезен для пожилых людей. Регулярное употребление этого перекуса может существенно снизить риск развития различных заболеваний, включая:

Диетолог рекомендовал здоровый перекус для здоровья пожилых людей
Фото: https://twizz.ru/
  • онкологию,
  • артериальную гипертонию,
  • атеросклероз,
  • сахарный диабет и другие.

Эксперт отмечает, что людям старше 50 лет рекомендуется чаще включать в свой рацион кисломолочные напитки, каши, мюсли, фрукты и овощи. Отличным вариантом перекуса могут быть овощные салаты, цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями.

Такой перекус обеспечит организм всеми необходимыми полезными микроэлементами, такими как пищевые волокна, клетчатка, витамины, пробиотики и сложные углеводы, сообщает портал "А теперь внимание!".

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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