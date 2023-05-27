Диетолог Михаил Гинзбург поделился информацией о здоровом перекусе, который особенно полезен для пожилых людей. Регулярное употребление этого перекуса может существенно снизить риск развития различных заболеваний, включая:
Эксперт отмечает, что людям старше 50 лет рекомендуется чаще включать в свой рацион кисломолочные напитки, каши, мюсли, фрукты и овощи. Отличным вариантом перекуса могут быть овощные салаты, цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями.
Такой перекус обеспечит организм всеми необходимыми полезными микроэлементами, такими как пищевые волокна, клетчатка, витамины, пробиотики и сложные углеводы, сообщает портал "А теперь внимание!".
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