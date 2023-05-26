GHTE: смертность от ишемического инсульта во всём мире удвоится к 2030 году

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По сравнению с данными от 2019 года количество смертей от инсульта возрастёт в два раза уже к 2030 году. Об этом сообщили специалисты из китайского университета Тунцзи, основываясь на научных данных Global Health Data Exchange.

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По словам ведущего автора исследования Лизы Сюн, увеличения глобального числа летальных исходов от ишемического инсульта вызывает серьёзные беспокойства. На развитие болезни влияет образ жизни человека, питание, избыточная масса тела, высокий уровень холестерина и вредные привычки, указала она.

"Чипсы, печенье, пицца и готовые блюда повышают уровень крови в артериях, что приводит к гипертонии. Это одна из основных причин инсульта, у которой нет симптомов. "Тихий убийца" поражает примерно 1,3 миллиарда взрослых по всему миру", — сообщается в материале Express.

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