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GHTE: смертность от ишемического инсульта во всём мире удвоится к 2030 году

1:01
Здоровье

По сравнению с данными от 2019 года количество смертей от инсульта возрастёт в два раза уже к 2030 году. Об этом сообщили специалисты из китайского университета Тунцзи, основываясь на научных данных Global Health Data Exchange.

GHTE: смертность от ишемического инсульта во всём мире удвоится к 2030 году
Фото: https://assets.metrolatam.com/

По словам ведущего автора исследования Лизы Сюн, увеличения глобального числа летальных исходов от ишемического инсульта вызывает серьёзные беспокойства. На развитие болезни влияет образ жизни человека, питание, избыточная масса тела, высокий уровень холестерина и вредные привычки, указала она.

"Чипсы, печенье, пицца и готовые блюда повышают уровень крови в артериях, что приводит к гипертонии. Это одна из основных причин инсульта, у которой нет симптомов. "Тихий убийца" поражает примерно 1,3 миллиарда взрослых по всему миру", — сообщается в материале Express.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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