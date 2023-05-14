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Врачи назвали доступный напиток, который снижает риск инсульта на 32 процента

1:24
Здоровье

Более 14 миллионов людей живут с высоким кровяным давлением и даже не подозревают об этом. Именно поэтому его называют "тихим убийцей". Симптомы проявляются довольно редко, поэтому некоторые люди впервые узнают о своём повышенном давлении, когда у них случается инсульт или сердечный приступ, сообщается в материале The Sun.

Врачи назвали доступный напиток, который снижает риск инсульта на 32 процента
Фото: REX/ Shutterstock

Австралийские учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 800 женщин, и выяснили, что высокий уровень флавоноидов в организме помогает снизить риск развития инфаркта и инсульта.

Флавоноиды содержатся в чае и контролируют уровень артериального давления. По словам диетолога Кима Пирсона, прямая взаимосвязь между употреблением чая и снижением артериального давления очевидна.

Также учёные из Китая анализировали состояние более 365 тысяч пациентов в возрасте от 50 до 74 лет в течение 11 лет. Они обнаружили, что у людей, которые выпивали от двух до трёх чашек чая в день, риск инсульта был на 32 процента ниже.

"Главное — это придерживаться здоровой диеты и минимизировать влияние сахара на здоровье. Пить чай, но избегать печенья и излишнего употребления сладкого", — заключил Пирсон.

 

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Что делать во время приступа инфаркта?
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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