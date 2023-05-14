Сосудистые заболевания могут приводить к поражению мозга или сердца в результате повреждения кровеносных сосудов. Японский доктор Дайсаку Масуда отметил, что пагубные привычки, лишний вес и повышенное давление негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Однако один продукт укрепляет и омолаживает сосуды.
"Рыба — это лучший продукт питания, а рыбные консервы — простой способ получить ненасыщенные жирные кислоты даже для тех, кто не умеет готовить рыбу", — заявил Масуда в беседе с Yahoo News Japan.
Специалист объяснил, что во время переработки рыбных консервов в продукт не попадает воздух, поэтому это блюдо не будет окисляться. Кроме того, в них содержатся полезные для здоровья вещества, которые сокращают уровень "плохого" холестерина в крови.
Например, консервированную скумбрию в собственном соку можно использовать вместо мяса, а сардина отличается самым высоким содержанием EPA. Если консервы приготовлены с соусом, то их можно есть прямо из банки или добавлять в салаты.
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