Для ранней диагностики рака щитовидной железы людям из группы риска важно проходить ежегодные обследования. Об этом рассказал врач-онколог Максим Юдин в беседе с РИАМО.
Люди старше 40 лет входят в группу риска, им рекомендуется проходить скрининг и консультацию у эндокринолога ежегодно. Врач обычно назначает анализы на гормоны и ультразвуковое исследование. При выявлении узлов может потребоваться пункционная биопсия для дальнейшей проверки.
В некоторых случаях для обнаружения опухолей используются КТ и МРТ. Юдин отметил, что рак щитовидной железы диагностируется у женщин в четыре раза чаще, чем у мужчин.
"Благодаря новым методам за последние 30-40 лет увеличилась выявляемость ранних форм рака щитовидной железы", — отметил онколог.
Пункция под контролем ультразвука стала более эффективной.
Раннее обнаружение заболевания является важным, так как рак щитовидной железы может давать метастазы в лимфатические узлы и лёгкие. Лечение обычно включает хирургическое вмешательство в сочетании с другими видами терапии. Сегодня применяется метод органосохраняющей операции, при которой здоровая часть щитовидной железы остаётся в организме пациента.
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