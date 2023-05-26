РИАМО: врач Юдин проинформировал граждан РФ, как распознать рак щитовидной железы на ранней стадии

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для ранней диагностики рака щитовидной железы людям из группы риска важно проходить ежегодные обследования. Об этом рассказал врач-онколог Максим Юдин в беседе с РИАМО.

Фото: ok.ru

Люди старше 40 лет входят в группу риска, им рекомендуется проходить скрининг и консультацию у эндокринолога ежегодно. Врач обычно назначает анализы на гормоны и ультразвуковое исследование. При выявлении узлов может потребоваться пункционная биопсия для дальнейшей проверки.

В некоторых случаях для обнаружения опухолей используются КТ и МРТ. Юдин отметил, что рак щитовидной железы диагностируется у женщин в четыре раза чаще, чем у мужчин.

"Благодаря новым методам за последние 30-40 лет увеличилась выявляемость ранних форм рака щитовидной железы", — отметил онколог.

Пункция под контролем ультразвука стала более эффективной.

Раннее обнаружение заболевания является важным, так как рак щитовидной железы может давать метастазы в лимфатические узлы и лёгкие. Лечение обычно включает хирургическое вмешательство в сочетании с другими видами терапии. Сегодня применяется метод органосохраняющей операции, при которой здоровая часть щитовидной железы остаётся в организме пациента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Опасен ли рак щитовидной железы?