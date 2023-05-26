Врач-кардиолог Вячеслав Колиев из клиники академика Ройтберга (АО "Медицина") рассказал, что для предотвращения инфаркта миокарда необходимо вести здоровый образ жизни и ежегодно проходить проверки своего состояния.
В беседе с РИАМО он подчеркнул, что в случае уже имеющихся проблем с сердечно-сосудистой системой необходимо не отказываться от диспансеризации, обследоваться у терапевта или кардиолога, а также систематически (без пропусков) принимать назначенные медикаменты.
Врач отметил, что важно строго контролировать артериальное давление и пульс. Пациентам с сахарным диабетом нужно следить за нормальным уровнем глюкозы в крови.
Эффективными мерами для предотвращения сердечного приступа являются также нормализация веса и прекращение курения.
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