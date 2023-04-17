Врач Малиновская предупредила о риске инфаркта при повышенном давлении

Руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL Ольга Малиновская предупредила об опасности, связанной с повышенным артериальным давлением (гипертонией). Об этом она рассказала в беседе с "Мослентой".

"Повышенным считается давление, при котором "верхние" показатели достигают и превышают 140 мм ртутного столба, а "нижние" — 90 мм. Это не просто реакция организма на стресс или нагрузку, а признак хронического заболевания — гипертонической болезни", — поделилась специалист.

По словам Малиновской, повышенное давление может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. Кроме того, без лечения гипертонии есть риски возникновения когнитивных нарушений и проблем с почками.

Врач рекомендует ежегодно измерять давление в рамках диспансеризации. Однако иногда может потребоваться и ежедневное наблюдение.

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