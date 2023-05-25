Кардиолог объяснил, кому могут навредить банные процедуры

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, людям с какими заболеваниями следует воздержаться от посещения бани, сообщает iReactor.

Фото: saunaljux .ru

Кандрахин объяснил, что банные процедуры противопоказаны людям с онкологическими болезнями, особенно баня может навредить людям с раком лёгких и кожи.

"Это сердечно-сосудистые заболевания, которые имеют свойство частого обострения, либо это постинфарктное состояние в ближайшее время после инфаркта, либо заболевание так называемая стенокардия напряжения 3-4 функционального клапана", — рассказал медик.

Порекомендовал врач забыть о бане людям, страдающим воспалением желчного пузыря, печени. Наличие камней в почках тоже является противопоказанием для посещения бани, так как повышенный метаболизм может спровоцировать движение камней.

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