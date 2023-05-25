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DP.RU: диетологи назвали четыре "вредных" продукта, которые могут принести пользу для здоровья

1:35
Здоровье

Не все продукты, на которых поставили клеймо "опасно для здоровья", на самом деле таковыми являются. Среди них есть некоторые, вполне приемлемые для рациона человека, следящего за питанием. Об этом рассказали диетолог Екатерина Кашух и нутрициолог Вероника Хованская в беседе с "Доктором Питером".

DP.RU: диетологи назвали четыре "вредных" продукта, которые могут принести пользу для здоровья
Фото: Pravda.Ru

По словам экспертов, всё дело в количестве, а при неумеренном потреблении даже самые полезные продукты могут вызвать проблемы.

Так, считавшийся вредным попкорн, сделанный по классическому рецепту — без красителей и ароматизаторов, — не навредит здоровью при разовом употреблении. К тому же он ещё и источник клетчатки, которая важна для здорового пищеварения и помогает контролировать аппетит и уровень сахара в крови.

Специалисты также реабилитировали шоколад с высоким содержанием какао (70% и выше), в котором содержатся флавоноиды и полезные минералы, включая железо, магний, медь и цинк.

Из списка вредных продуктов диетологи вычеркнули мороженое некоторых сортов, особенно тех, что изготавливаются из натуральных и качественных ингредиентов.

Множество важных питательных веществ, включая витамины и фолиевую кислоту, содержит картофель. В варёном виде это источник калия, который может помочь снизить артериальное давление и поддерживать здоровье сердца.

Важно обращать внимание на порции, тогда можно будет взять пользу из этих продуктов, заключили эксперты.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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