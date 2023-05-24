Диетолог Томиока из Японии назвала пять продуктов, которые она никогда не ест

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Мичико Томиока недавно переехала в США из Японии, но всё равно придерживается японских принципов питания, которые способствуют здоровью и долголетию.

Фото: pxhere. com

"Прибыв в США, я попробовала различные продукты, популярные среди американцев и по всему миру. Однако мой организм негативно реагировал на многие из них", — рассказала эксперт в беседе с изданием CNBC.

Она заявила, что избегает употребления в пищу пяти продуктов. Это бутерброды с колбасой (и другие обработанные мясные продукты), сладкие газированные напитки, сухие завтраки с сахаром, (хлопья или мюсли), сливочный сыр и конфеты.

Ранее кардиолог Клодас назвала пять продуктов, которые ест каждый день для снижения холестерина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Хотите похудеть за неделю? Вот Вам 3 простых совета от диетолога