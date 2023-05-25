Сексолог Тамара Мальцева назвала женщинам РФ неочевидное правило для достижения оргазма

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Акушер-гинеколог и сексолог Тамара Мальцева сообщила о неочевидном правиле, которое может достичь оргазма обоим партнёрам. Специалист отметила, что существует несколько способов для того, чтобы достичь высшей точки наслаждения.

Фото: pixabay.com

Сексолог рассказала: парная или самостоятельная мастурбация поможет партнёрам изучить друг друга и способствовать достижению оргазма. Мальцева уверила, что поиск "правильного" мужчины не гарантирует получение удовольствия после каждого полового акта.

"Есть неочевидное правило: за свой оргазм ответственность несёшь сам", — отметила сексолог.

Также эксперт рекомендовала попробовать попрактиковать самостоятельную мастурбацию не прикасаясь к партёру. Мальцева сообщила, что такой способ называется "стекло" и используется после секса, так как женщины не всегда достигают оргазма.

"Партнеры располагаются друг напротив друга и мастурбируют, прикасаясь только к себе", — сказала Мальцева в беседе с "Лентой.ру".

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