Акушер-гинеколог и сексолог Тамара Мальцева сообщила о неочевидном правиле, которое может достичь оргазма обоим партнёрам. Специалист отметила, что существует несколько способов для того, чтобы достичь высшей точки наслаждения.
Сексолог рассказала: парная или самостоятельная мастурбация поможет партнёрам изучить друг друга и способствовать достижению оргазма. Мальцева уверила, что поиск "правильного" мужчины не гарантирует получение удовольствия после каждого полового акта.
"Есть неочевидное правило: за свой оргазм ответственность несёшь сам", — отметила сексолог.
Также эксперт рекомендовала попробовать попрактиковать самостоятельную мастурбацию не прикасаясь к партёру. Мальцева сообщила, что такой способ называется "стекло" и используется после секса, так как женщины не всегда достигают оргазма.
"Партнеры располагаются друг напротив друга и мастурбируют, прикасаясь только к себе", — сказала Мальцева в беседе с "Лентой.ру".
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