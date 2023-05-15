Сексолог Орлов раскрыл гражданам из РФ четыре причины имитации оргазма мужчинами

Мужчины нередко имитируют оргазм перед партнёршей, заявил психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Антон Орлов. По словам врача, на это есть как минимум четыре причины.

Фото: pixabay. com

Так, по словам сексолога, первая и основная причина для имитации оргазма — страх потерять статус "самца".

"Некоторые мужчины боятся, что партнёрша узнает об их настоящих ощущениях во время секса, и могут решить имитировать оргазм, чтобы скрыть свою неуверенность", — пояснил врач "Ленте.ру".

Как подчеркнул Орлов, кроме прочего, мужчина испытывает определённое давление, навязанное обществом касательно сексуальной активности, что может подтолкнуть к "хитростям" в интимном плане.

Также на подобные "ухищрения" мужчины идут ещё по двум причинам:

доставить партнёрше моральное удовлетворение,

побыстрее завершить половой акт.

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