Врач рассказала, кому не стоит есть гречневую кашу

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт и нутрициолог Елена Мановска предупреждает о необходимости осторожного введения гречневой каши в рацион некоторых людей, сообщает aif.ru.

Фото: pixabay.com

Дело в том, что гречневая крупа содержит сложные углеводы, которые быстро насыщают организм, но также могут существенно нагрузить пищеварительную систему. Поэтому людям, страдающим проблемами с пищеварением, рекомендуется быть осторожными с гречкой.

Медики также советуют с осторожностью относиться к этому продукту людям, у которых есть проблемы с почками и мочевыделительной системой. Кроме того, многие предпочитают употреблять гречку с молоком и сахаром, что значительно увеличивает калорийность блюда.

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Вот что будет, если есть гречку каждый день (вот это эффект)