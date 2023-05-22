Диетолог Соломатина рассказала о пользе каш для здоровья

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе различных видов каш для здоровья и почему их следует включить в свой рацион.

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"Нам необходим марганец, он участвует в синтезе коллагена, снижает воспаление и окислительный стресс. В пшене содержится достаточное количество марганца. Кремний необходим для формирования хряща, так как коллаген присутствует в хряще. Кроме того, кремний помогает усваиваться другим полезным элементам. В ячменной каше содержится большое количество кремния", — цитирует слова специалиста Life.ru.

Она также отметила, что льняная каша содержит Омега-3 жирные кислоты, которые помогают снизить воспаление в суставах.

Тем не менее Соломатина предостерегла от чрезмерного потребления каш, поскольку для поддержания здорового состояния организма достаточно употреблять их в небольших количествах.

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