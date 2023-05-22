Диетолог перечислила замороженные продукты, вредные для здоровья

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шведский диетолог Сигне Сванфельдт заявила, что не все замороженные продукты одинаково полезны, а некоторые из них даже могут быть вредными для здоровья, сообщает издание The Sun.

Фото: pixabay.com

Таким образом, наиболее вредными являются замороженная пицца и полуфабрикаты. По словам эксперта, они неблагоприятно влияют на работу сердца.

"Это связано с тем, что начинка для пиццы производится из излишне переработанного мяса, содержащего большое количество насыщенных жиров и натрия, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения", — приводит слова доктора источник.

По той же причине Сванфельдт не рекомендует употреблять замороженные сосиски и готовые блюда, которые разогреваются в микроволновке.

Вредна также замороженная выпечка.

"Кроме насыщенных жиров, она содержит добавленный сахар, употребление которого может привести к ожирению и увеличить риск развития диабета второго типа", — перечисляет доктор.

Она также рекомендовала всем ограничить потребление замороженной пищи, приготовленной во фритюре, так как она, как правило, содержит большое количество консервантов.

Сванфельдт назвала полезными замороженный цельнозерновой хлеб, фрукты и ягоды.

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