Врач-гериатр Новосёлов назвал основной процесс, приводящий к старению организма

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гериатр и невролог Валерий Новосёлов считает, что гипоксические тренировки, которые основаны на создании кислородного дефицита в организме, являются единственным геропротектором с доказанной эффективностью. Старение организма связано с гипоксией, при которой возникает недостаток молекулы АТФ, играющей важную роль в обмене энергии в клетках. Это приводит к нарушению кислородного гомеостаза на различных уровнях. Например, возникают возрастные изменения в стенках артерий, которые называются артериосклерозом.

Фото: pixabay.com

Согласно мнению врача, уже с молодости необходимо заниматься тренировками, включающими гипоксическое воздействие, чтобы организм мог приспособиться к таким условиям жизни, пишет Газета.Ru.

"В отличие от всяких БАД и лекарств, которые работают только на уровне модельных организмов: мух, глистов и грызунов. Метод гипоксических тренировок сейчас применяют все биохакеры мира, особенно американские бизнесмены, так как он не имеет побочных эффектов, и, при этом, научно обоснован", — отметил Новосёлов.

По мнению специалиста, гипоксические тренировки в течение продолжительного времени вызывают эпигенетические изменения.

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Гипоксическая тренировка против старения