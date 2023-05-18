Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Продюсер Сергей Лавров высказался о "запрещённом списке" артистов в России
Алла Пугачёва и Наина Ельцина передали в суд характеристики на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*
"Валет" в сигнализации: что это и зачем он нужен
Почему автомобильные манометры врут
Певица Полина Гагарина ответила поклонникам, критикующим её фигуру
Центр Разумкова: украинцы просят "ядерного огня и щита"
Отоларинголог Зайцев предупредил о развитии онкологии из-за смога от горящих лесов
"Фонтанка" проинформировала о популярных направлениях для отдыха среди граждан РФ летом 2023 года
Продюсер "Маски" Сумачёва назвала необоснованной критику Виктории Дайнеко в адрес шоу

Врач Народовская объяснила, почему длительное отсутствие зуба опасно для организма

1:06
Здоровье

Удаление или выпадение зуба без последующей имплантации негативно влияет на работу пищеварительной системы и может привести к асимметрии лица. Об этом сообщила врач-терапевт Ольга Народовская.

Врач Народовская объяснила, почему длительное отсутствие зуба опасно для организма
Фото: ar-dental.ru

Она объяснила, что из-за отсутствия зубов ферментативная система желудка начинает перегружаться, в результате чего возникает дефицит питательных веществ.

"Сначала это протекает довольно незаметно. Но через несколько лет может появиться ломкость волос, ногтей, бледность, сухость кожи, слабость", — отметила Народовская.

Кроме того, пережёвывание пищи только одной стороной челюсти может привести к асимметрии, указала врач.

Как сообщает Москва 24, участок без зуба со временем затягивается, а костная ткань уменьшается. Возникает риск провисания кожи, раннего старения и нарушения дикции, добавила врач.

"Если выпал зуб, нужно сразу обратиться к стоматологу и по его показаниям ставить имплантат", — порекомендовала специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПАРОДОНТОЗ, кровоточивость десен – как лечить. Причины болезней полости рта - неизвестные факты.
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ в Анталии
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Последние материалы
Почему автомобильные манометры врут
Врач Народовская объяснила, почему длительное отсутствие зуба опасно для организма
Певица Полина Гагарина ответила поклонникам, критикующим её фигуру
Центр Разумкова: украинцы просят "ядерного огня и щита"
Отоларинголог Зайцев предупредил о развитии онкологии из-за смога от горящих лесов
"Фонтанка" проинформировала о популярных направлениях для отдыха среди граждан РФ летом 2023 года
Продюсер "Маски" Сумачёва назвала необоснованной критику Виктории Дайнеко в адрес шоу
Врач-гинеколог Андреева назвала обязательные анализы для женщин после 40 лет
Алексей Рыжков: "Небоскрёбы меняются, но остаются актуальными"
Эрдоган рассказал, как встретился в отеле с 25-ю куртизанками. Слушатели плакали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников