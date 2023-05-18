Врач Народовская объяснила, почему длительное отсутствие зуба опасно для организма

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Удаление или выпадение зуба без последующей имплантации негативно влияет на работу пищеварительной системы и может привести к асимметрии лица. Об этом сообщила врач-терапевт Ольга Народовская.

Фото: ar-dental.ru

Она объяснила, что из-за отсутствия зубов ферментативная система желудка начинает перегружаться, в результате чего возникает дефицит питательных веществ.

"Сначала это протекает довольно незаметно. Но через несколько лет может появиться ломкость волос, ногтей, бледность, сухость кожи, слабость", — отметила Народовская.

Кроме того, пережёвывание пищи только одной стороной челюсти может привести к асимметрии, указала врач.

Как сообщает Москва 24, участок без зуба со временем затягивается, а костная ткань уменьшается. Возникает риск провисания кожи, раннего старения и нарушения дикции, добавила врач.

"Если выпал зуб, нужно сразу обратиться к стоматологу и по его показаниям ставить имплантат", — порекомендовала специалист.

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