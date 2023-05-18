Зухра Павлова назвала разрушающий сосуды продукт, который скрывается в каждом холодильнике

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи постоянно говорят о пагубном влиянии вредных жиров и чрезмерном количестве сахара в рационе на организм человека. Однако многие люди употребляют в пищу самый опасный продукт — скрытую соль.

Фото: Fotodom.ru

"Её избыток провоцирует гипертонию, то есть увеличивает риск инфаркта и инсульта", — отметила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Более того, "мощный источник" скрытой соли находится в каждом холодильнике. Сосиски, бекон, ветчина, а также рыбные, овощные и мясные консервы содержат очень много приправ, подчеркнула врач. Кроме того, любые готовые соусы, сухие смеси для приготовления блюд, замороженные готовые продукты и плавленые сыры также несут вред для организма человека и повышают суточную норму соли.

"В хлебе соли тоже много, но если есть не больше двух кусочков в день, то пользы больше, чем вреда", — указала Павлова в своём Telegram-канале.

Бороться с избытком соли в рационе помогают простые блюда без готовых соусов. Также эндокринолог советует внимательно изучать состав продуктов: если соль стоит в начале списка, то от этого продукта лучше отказаться.

"Выбирайте продукты с пометкой "низкое содержание натрия" или "без добавление соли". Вместо соли попробуйте добавлять в салаты лимонный сок, имбирь, сушеный (или свежий) лук и чеснок", — сообщила Павлова.

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СОЛЬ: польза и вред / Соли нужно есть БОЛЬШЕ ?