17 мая отмечался Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day). Известный врач Александр Мясников опубликовал на своей странице в соцсети пост, посвятив его данной теме. Он отметил, что норма артериального давления сегодня составляет менее 120/80.
"120/80-129/80 — предгипертония. АД 130-139 на 80-89 — уже начальная стадия гипертонии. 140 на 90 и выше — это уже вторая стадия артериальной гипертензии (гипертоническая болезнь)", — написал эксперт.
Мясников подчеркнул, что показатели нормы меняются у разных людей. Например, если у человека в принципе повышено или понижено давление. Также нормальные значения другие у беременных женщин и людей, больных диабетом.
"Но идеальным давлением считается не 120 на 80, как мы когда‑то думали, а 110 на 70", — отметил он.
Для получения точных результатов нужно измерить давление три раза подряд с отдыхом каждые пять минут.
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