Доктор Мясников назвал артериальное давление со значением 120 на 80 признаком предгипертонии

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

17 мая отмечался Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day). Известный врач Александр Мясников опубликовал на своей странице в соцсети пост, посвятив его данной теме. Он отметил, что норма артериального давления сегодня составляет менее 120/80.

Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

"120/80-129/80 — предгипертония. АД 130-139 на 80-89 — уже начальная стадия гипертонии. 140 на 90 и выше — это уже вторая стадия артериальной гипертензии (гипертоническая болезнь)", — написал эксперт.

Мясников подчеркнул, что показатели нормы меняются у разных людей. Например, если у человека в принципе повышено или понижено давление. Также нормальные значения другие у беременных женщин и людей, больных диабетом.

"Но идеальным давлением считается не 120 на 80, как мы когда‑то думали, а 110 на 70", — отметил он.

Для получения точных результатов нужно измерить давление три раза подряд с отдыхом каждые пять минут.

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