PLOS Biology: давно забытый антибиотик нурзеотрицин оказался эффективен против устойчивых бактерий

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа исследователей из Гарвардской медицинской школы сделала важное открытие в области борьбы с лекарственной устойчивостью бактериальных инфекций. Их исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, показало, что старый антибиотик нурзеотрицин оказался эффективным против резистентных к препаратам бактерий.

Фото: 100med.ru

Нурзеотрицин, открытый ещё в 1940-х годах, был изначально отвергнут из-за своей высокой токсичности для почек. Однако в свете современных вызовов, связанных с ростом лекарственной устойчивости, учёные решили переосмыслить этот забытый антибиотик и обнаружили его потенциал в борьбе с резистентными бактериями.

Исследователи использовали криоэлектронную микроскопию для изучения взаимодействия нурзеотрицина с бактериями. Они обнаружили, что нурзеотрицин связывается с субъединицей рибосомы бактерий, вызывая ошибки трансляции и тем самым эффективно уничтожая резистентные патогены. Интересно, что механизм связи этого антибиотика отличается от известных схем, что делает его ценным вариантом в случаях, когда другие лекарства не эффективны.

Полученные результаты открывают перспективы для развития новых лекарственных препаратов на основе нурзеотрицина, которые могут применяться в борьбе с грамотрицательными бактериями, становящимися всё более устойчивыми к существующим антибиотикам. Проведение доклинических испытаний позволит установить терапевтический потенциал данного вещества и определить его безопасность для пациентов.

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