Хирург Алмазов перечислил спортивные упражнения, которые вредят здоровью пожилых людей

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нейрохирург Илья Алмазов сообщил о том, что многие спортивные упражнения вредят здоровью пожилых людей. Специалист перечислил опасные виды физических нагрузок и рассказал о тяжёлом восстановлении после травмы.

Фото: yegfitness.ca

Врач отметил, что придерживаться здорового образа жизни и заниматься спортом полезно в любом возрасте, однако пожилым спортсменам необходимо тщательно выбирать программу тренировок.

Алмазов подчеркнул, что наиболее опасные для здоровья тренажёры и упражнения являются: подтягивания на шее, жимы, поднятие тяжестей и различные тренажёры для разгибания ног.

Хирург предупредил, что в случае травмирования, пожилым людям потребуется долгое восстановление и реабилитация.

"С возрастом наше тело меняется, и это нормально — чувствовать изменения мышечной силы, плотности костей и гибкости. С возрастом меняется скорость восстановления после травм", — сказал Алмазов в беседе с "Лентой.ру".

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