Подавляющее большинство жителей России испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Врач-остеопат Владимир Животов рассказал о причинах, из-за которых возникают болезни спины.
Родовые травмы
Они становятся причиной сколиоза. В момент родов кости черепа младенца чуть сдавливаются, скручиваются, разворачивается затылочная кость, вслед за ней смещаются позвонки, напрягаются мышцы. По мере того, как малыш начинает держать голову, садиться, вставать, ходить в этот процесс включается весь позвоночник. Скелет перекашивается от макушки до стоп. Опорно-двигательный аппарат долгие годы нагружается неправильно и быстрее изнашивается.
Нехватка движения
Это приводит к недостатку питания костей через мышцы, которые окружают их. В результате они становятся менее прочными и подверженными износу.
Сидячая работа
Как пишет сайт aif.ru, она ведёт к появлению напряжения в плечевом поясе и шее. Это может быть связано с работой за компьютером, учёбой в школе или вузе, путешествиями на транспорте и даже чтением книг или использованием смартфона.
Неправильные матрас и подушка
Неудобное спальное место может привести к тому, что мышцы и ткани позвоночника не будут получать достаточного отдыха во время сна, что негативно скажется на здоровье.
Неподходящая обувь
Боль в спине возникает из-за мышечного спазма, который может быть вызван напряжением в стопах из-за неправильной или неудобной обуви.
Недостаток витамина D
Нехватка этого элемента препятствует многим биохимическим реакциям, включая те, которые восстанавливают ткани позвоночника. В этом случае рекомендуется приём высоких доз витамина.
Нехватка аминокислот
Их дефицит может ослабить все ткани в организме, включая позвоночник.
Чрезмерные физические перегрузки
Сильные осевые нагрузки на позвоночник — это плохо для спины. Любые упражнения нужно делать после разминки. Следует тщательно разогреть тело любыми элементарными движениями.
Животов предложил выполнять упражнение "Водоросль" для укрепления спины. Оно поможет при болях в груди и сутулости.
"Тут используется волнообразное движение позвоночника, надо делать волну и сочетать её с дыханием при движении вперёд и в сгибании — выдох. При движении назад — вдох. Вдох и выдох можно делать носом", — поделился врач.
Важно помнить о том, что безопасность шейного отдела играет ключевую роль в выполнении этого упражнения. Не следует запрокидывать голову, а нужно уделить внимание тому, чтобы сохранить правильные позиции шеи и головы. Задача состоит в том, чтобы достичь оптимальной подвижности грудного отдела. Упражнение следует выполнять в течение 5-15 минут.
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