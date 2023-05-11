АиФ: врач-остеопат Владимир Животов сообщил о привычках, которые "убивают" спину

3:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подавляющее большинство жителей России испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Врач-остеопат Владимир Животов рассказал о причинах, из-за которых возникают болезни спины.

Фото: Минздрав России

Родовые травмы

Они становятся причиной сколиоза. В момент родов кости черепа младенца чуть сдавливаются, скручиваются, разворачивается затылочная кость, вслед за ней смещаются позвонки, напрягаются мышцы. По мере того, как малыш начинает держать голову, садиться, вставать, ходить в этот процесс включается весь позвоночник. Скелет перекашивается от макушки до стоп. Опорно-двигательный аппарат долгие годы нагружается неправильно и быстрее изнашивается.

Нехватка движения

Это приводит к недостатку питания костей через мышцы, которые окружают их. В результате они становятся менее прочными и подверженными износу.

Сидячая работа

Как пишет сайт aif.ru, она ведёт к появлению напряжения в плечевом поясе и шее. Это может быть связано с работой за компьютером, учёбой в школе или вузе, путешествиями на транспорте и даже чтением книг или использованием смартфона.

Неправильные матрас и подушка

Неудобное спальное место может привести к тому, что мышцы и ткани позвоночника не будут получать достаточного отдыха во время сна, что негативно скажется на здоровье.

Неподходящая обувь

Боль в спине возникает из-за мышечного спазма, который может быть вызван напряжением в стопах из-за неправильной или неудобной обуви.

Недостаток витамина D

Нехватка этого элемента препятствует многим биохимическим реакциям, включая те, которые восстанавливают ткани позвоночника. В этом случае рекомендуется приём высоких доз витамина.

Нехватка аминокислот

Их дефицит может ослабить все ткани в организме, включая позвоночник.

Чрезмерные физические перегрузки

Сильные осевые нагрузки на позвоночник — это плохо для спины. Любые упражнения нужно делать после разминки. Следует тщательно разогреть тело любыми элементарными движениями.

Животов предложил выполнять упражнение "Водоросль" для укрепления спины. Оно поможет при болях в груди и сутулости.

"Тут используется волнообразное движение позвоночника, надо делать волну и сочетать её с дыханием при движении вперёд и в сгибании — выдох. При движении назад — вдох. Вдох и выдох можно делать носом", — поделился врач.

Важно помнить о том, что безопасность шейного отдела играет ключевую роль в выполнении этого упражнения. Не следует запрокидывать голову, а нужно уделить внимание тому, чтобы сохранить правильные позиции шеи и головы. Задача состоит в том, чтобы достичь оптимальной подвижности грудного отдела. Упражнение следует выполнять в течение 5-15 минут.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Простое упражнение от боли в спине