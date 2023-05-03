Гинеколог о похудении после родов: "Главное — не превышать суточную норму калорий"

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Диета

Большинство женщин набирают вес во время беременности. Это естественный процесс: организм накапливает питательные вещества для ребёнка, поэтому на бёдрах и животе будущей мамы появляются дополнительные объёмы, а весы перед родами показывают на 9-15 килограммов больше.

Фото: яндекс.картинки

Начать избавляться от лишних килограммов можно сразу после рождения малыша. Но чтобы сохранить здоровье, избежать стресса и достичь долгосрочного эффекта, важно делать это постепенно — без агрессивных методик. Как — рассказал читателям Pravda.Ru гинеколог лаборатории "Гемотест" Денис Банный.

Как сбросить вес после родов

Именно рациональное питание — залог успешного снижения веса. Это не диета и не отказ от еды, принцип простой: не превышать суточную норму калорий. Женщине моложе 45 лет необходимо 1300-1400 ккал в сутки, у кормящей мамы потребность в питательных веществах увеличивается на 20% — то есть ей нужно 1500-1700 ккал в сутки.

Второй важный вопрос — качество еды. И кормящим женщинам, и тем, чьи дети на искусственном вскармливании, стоит избегать:

снеков,

газировки,

сладостей,

алкоголя,

жирной и острой еды,

маринадов.

Также стоит уменьшить количество хлеба и соли. Вышеперечисленные продукты могут не только ухудшить качество грудного молока, но и повлиять на здоровье молодой мамы.

Обязательно нужно включать в рацион овощи, фрукты и продукты, богатые клетчаткой (злаки и бобовые), качественную рыбу, нежирное мясо и сыр, кисломолочные продукты. При любых сомнениях обсудите рацион с врачом-педиатром.

Физическая активность улучшает результаты рационального питания. Уже в первые недели после родов можно позволить себе физическую активность: пока будет достаточно неспешных прогулок по парку и лёгкой растяжки.

Через месяц можно обсудить с гинекологом возможность полноценных тренировок. Но не стоит без одобрения врача спешить в тренажёрный зал или на пробежку, возвращаясь к привычным спортивным нагрузкам, — важно полноценно восстановиться, а на это нужно время.

Тем, кто до беременности не занимался спортом, врачи советуют начинать с лёгких тренировок, например пилатеса, йоги, плавания, дыхательных упражнений. Когда организм окрепнет — можно постепенно увеличивать нагрузку с учётом самочувствия.

Массаж живота тоже может помочь вернуть тонус кожи и ускорить обменные процессы, а значит, способствует уменьшению объёмов. На массаж можно записываться уже через неделю, если во время родов не было хирургического вмешательства или осложнений.

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