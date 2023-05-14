63.ru: врач-эндоскопист из Самары рассказал, что его раздражает в поведении пациентов

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндоскопист, работающий в Самаре, какое поведение пациентов его раздражает больше всего.

Фото: Wikipedia

Доктор отметил, что самыми неприятными больными являются те, кто старается продемонстрировать превосходство над врачом и показать, что они якобы знают больше него, хотя в основе их познаний лежат только советы на форумах из интернета.

Но по-настоящему бесят те пациенты, которые спорят с доктором, который поставил им диагноз, признался эндоскопист.

"Например, приходит человек с жалобой на вздутие живота. После проверки говорю ему, что у него проблема с ЖКТ. В ответ — нет, у него все с этим хорошо, никогда такого не было, я неправильно посмотрел, сосед/брат/сват сказал, что у меня другая причина", — рассказал врач, слова которого приводит 63. ru.

Также сложными пациентами является такие граждане, которые не понимают, что делает эндоскопист и не проводят подготовку к приёму. В результате пациенты мучают и себя, и врача, которого они называют настоящим мучителем.

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