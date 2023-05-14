РГ: врач-онколог Вахабова объяснила, кто больше других рискует заболеть раком

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог Юлия Вахабова выделила несколько групп людей, которые больше других подвержены риску развития злокачественных опухолей.

Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

К первой категории относятся пожилые люди, поэтому после 50 лет необходимо ежегодно сдавать анализы и проходить медицинские осмотры. Женщинам следует делать маммографию, представителям обоих полов колоноскопию, гастроскопию и КТ лёгких, отметила Вахабова.

Также злокачественные образования довольно часто появляются у курильщиков. Из-за пагубной привычки риск развития рака лёгких повышается в семь раз.

К третьей группе относятся люди с генетической предрасположенностью к развитию онкологических заболеваний. В отдельных генах существуют мутации, которые способствуют образованию раковых опухолей определённого типа. Это передаётся по наследству.

"Нет 100% гарантии, что, имея у себя такой ген вы непременно заболеете раком. Тем не менее, шансы на то, что это случится многократно увеличиваются. Самые распространённые из них — мутаций генов BRCA1 и BRCA2, которые могут привести к развитию рака молочной железы в молодом возрасте", — отметила врач в беседе с "РГ".

Далее идут люди, которые работают на вредных производствах. Им следует тщательно защищать свои органы дыхания и кожные покровы от токсических или радиоактивных веществ, а также регулярно проходить медицинские осмотры.

Пятая категория людей — пациенты с вирусными заболеваниями. К ним относятся вирус папилломы человека (ВПЧ), Эпштейна-Барр, гепатит В и С.

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