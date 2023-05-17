Эндокринолог посоветовала, как предотвратить ожирение

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач перечислила основные факторы, которые способствуют развитию ожирения. По словам эксперта, на этот процесс оказывает влияние не только неправильное питание.

Фото: Fotodom. ru

Эту информацию сообщает портал "Доктор Питер".

"На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения уже выявила по крайней мере 82 фактора в окружающей среде, образе жизни и состоянии здоровья, которые могут вызвать набор лишнего веса. Кроме того, имеются данные о том, что существует и генетическая предрасположенность к накоплению избыточного веса", — разъяснила врач.

По мнению специалиста, ожирение также может возникать из-за гормональных изменений в подростковом возрасте, во время беременности и грудного вскармливания, а также в период климакса. Чаще всего набор лишнего веса вызывается

снижением функций щитовидной железы,

недостаточностью половых гормонов,

повышенной активностью надпочечников,

наличием опухоли

и избыточной выработкой инсулина.

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