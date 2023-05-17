Врач перечислила основные факторы, которые способствуют развитию ожирения. По словам эксперта, на этот процесс оказывает влияние не только неправильное питание.
Эту информацию сообщает портал "Доктор Питер".
"На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения уже выявила по крайней мере 82 фактора в окружающей среде, образе жизни и состоянии здоровья, которые могут вызвать набор лишнего веса. Кроме того, имеются данные о том, что существует и генетическая предрасположенность к накоплению избыточного веса", — разъяснила врач.
По мнению специалиста, ожирение также может возникать из-за гормональных изменений в подростковом возрасте, во время беременности и грудного вскармливания, а также в период климакса. Чаще всего набор лишнего веса вызывается
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